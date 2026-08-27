FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Diploma-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Diploma-Aktie bei 30.64 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Diploma-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.263 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (73.55 GBP), wäre das Investment nun 240.02 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 140.02 Prozent vermehrt.

Diploma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch