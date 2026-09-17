FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Diploma-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.26 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Diploma-Aktie investiert hat, hat nun 3.199 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.09.2026 229.37 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 71.70 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 129.37 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Diploma eine Marktkapitalisierung von 9.53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch