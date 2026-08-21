FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Diageo-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Diageo-Papier bei 21.79 GBP. Bei einem Diageo-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45.903 Diageo-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.08.2026 791.14 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17.24 GBP belief. Damit wäre die Investition um 20.89 Prozent gesunken.

Der Diageo-Wert an der Börse wurde auf 37.57 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch