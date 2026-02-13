FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diageo-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Diageo-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21.85 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45.767 Diageo-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Diageo-Aktie auf 18.49 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 846.22 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 15.38 Prozent.

Der Diageo-Wert an der Börse wurde auf 40.82 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch