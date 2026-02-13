Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Diageo-Investment
|
13.02.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diageo-Investment von vor einem Jahr verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Diageo-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Diageo-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21.85 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45.767 Diageo-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Diageo-Aktie auf 18.49 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 846.22 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 15.38 Prozent.
Der Diageo-Wert an der Börse wurde auf 40.82 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Diageo plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diageo-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Freitagvormittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Diageo Aktie News: Diageo zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
10.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
10.02.26
|Verluste in London: FTSE 100 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)