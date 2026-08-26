FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine DCC-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der DCC-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70.05 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die DCC-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.276 DCC-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 63.60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 907.92 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9.21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DCC eine Börsenbewertung in Höhe von 5.44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch