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DCC Aktie 238664 / IE0002424939

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Frühes Investment 26.08.2026 10:02:15

FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine DCC-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DCC-Aktie gebracht.

DCC
69.64 CHF 0.11%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der DCC-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70.05 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die DCC-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.276 DCC-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 63.60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 907.92 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9.21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DCC eine Börsenbewertung in Höhe von 5.44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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