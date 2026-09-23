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DCC Aktie 238664 / IE0002424939

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Lohnender DCC-Einstieg? 23.09.2026 10:02:24

FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DCC von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in DCC-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

DCC
70.27 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades DCC-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die DCC-Anteile bei 69.80 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die DCC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 143.266 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’212.03 GBP, da sich der Wert eines DCC-Anteils am 22.09.2026 auf 64.30 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 7.88 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von DCC belief sich jüngst auf 5.50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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