FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DCC-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der DCC-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 46.53 GBP wert. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 214.915 DCC-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 64.55 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’872.77 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.73 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von DCC bezifferte sich zuletzt auf 5.51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch