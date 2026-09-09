FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DCC-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die DCC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43.84 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in DCC-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.281 DCC-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 144.84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 63.50 GBP belief. Mit einer Performance von +44.84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

DCC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch