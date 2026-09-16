DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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16.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in DCC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der DCC-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62.52 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die DCC-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15.996 DCC-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’013.35 GBP, da sich der Wert eines DCC-Papiers am 15.09.2026 auf 63.35 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.33 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von DCC betrug jüngst 5.42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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