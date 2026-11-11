FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden DCC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60.96 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.640 DCC-Aktien im Depot. Die gehaltenen DCC-Aktien wären am 10.11.2026 105.97 GBP wert, da der Schlussstand 64.60 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.97 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte DCC einen Börsenwert von 5.52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch