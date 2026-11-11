|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DCC-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden DCC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60.96 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.640 DCC-Aktien im Depot. Die gehaltenen DCC-Aktien wären am 10.11.2026 105.97 GBP wert, da der Schlussstand 64.60 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5.97 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte DCC einen Börsenwert von 5.52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu DCC plc
|
11.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
11.11.26
|FTSE 100-Titel DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
09.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
06.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
06.11.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
04.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
Analysen zu DCC plc
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im MInus
Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher.