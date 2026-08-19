Croda International Aktie 47002255 / GB00BJFFLV09
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19.08.2026 10:02:14
FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Croda International von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Croda International-Aktien verlieren können.
Vor 10 Jahren wurden Croda International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34.81 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.873 Croda International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 31.07 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89.26 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 10.74 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Croda International eine Börsenbewertung in Höhe von 4.41 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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