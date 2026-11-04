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|Croda International-Investition
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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Croda International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Croda International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Croda International-Aktie an diesem Tag 95.40 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 104.822 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 3’811.32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 36.36 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 61.89 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Croda International bezifferte sich zuletzt auf 5.12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shs
Analysen zu Croda International PLC Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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