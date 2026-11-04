FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 5 Jahren eingebracht

Croda International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Croda International-Aktie an diesem Tag 95.40 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 104.822 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 3’811.32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 36.36 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 61.89 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Croda International bezifferte sich zuletzt auf 5.12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch