Croda International Aktie 47002255 / GB00BJFFLV09
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02.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Croda International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Croda International eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Croda International-Papier statt. Der Schlusskurs der Croda International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 55.56 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 179.986 Croda International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 6’047.52 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 33.60 GBP belief. Die Abnahme von 10’000 GBP zu 6’047.52 GBP entspricht einer negativen Performance von 39.52 Prozent.
Am Markt war Croda International jüngst 4.83 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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