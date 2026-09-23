FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Croda International von vor einem Jahr abgeworfen

Am 23.09.2025 wurde die Croda International-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27.07 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Croda International-Aktie investierten, hätten nun 369.413 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’161.06 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Anteils am 22.09.2026 auf 32.92 GBP belief. Aus 10’000 GBP wurden somit 12’161.06 GBP, was einer positiven Performance von 21.61 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Croda International einen Börsenwert von 4.48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch