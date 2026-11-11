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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Croda International von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Croda International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Croda International-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Croda International-Anteile an diesem Tag 31.48 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in Croda International-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.177 Croda International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 115.66 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Papiers am 10.11.2026 auf 36.41 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 15.66 Prozent gleich.
Der Croda International-Wert an der Börse wurde auf 5.06 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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