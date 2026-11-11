FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Croda International von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Croda International-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Croda International-Anteile an diesem Tag 31.48 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in Croda International-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.177 Croda International-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 115.66 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Papiers am 10.11.2026 auf 36.41 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 15.66 Prozent gleich.

Der Croda International-Wert an der Börse wurde auf 5.06 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch