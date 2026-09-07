FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ConvaTec von vor 3 Jahren bedeutet

Am 07.09.2023 wurden ConvaTec-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2.31 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43.328 ConvaTec-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 98.87 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Anteils am 04.09.2026 auf 2.28 GBP belief. Damit wäre die Investition um 1.13 Prozent gesunken.

Alle ConvaTec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch