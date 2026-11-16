FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das ConvaTec-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das ConvaTec-Papier an diesem Tag bei 2.34 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 427.350 ConvaTec-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 1’103.42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2.58 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.34 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von ConvaTec belief sich jüngst auf 4.93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch