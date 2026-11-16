|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ConvaTec gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das ConvaTec-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das ConvaTec-Papier an diesem Tag bei 2.34 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 427.350 ConvaTec-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 1’103.42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2.58 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.34 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von ConvaTec belief sich jüngst auf 4.93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu ConvaTec PLC
|
10:02
|FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
09.11.26
|FTSE 100-Papier ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ConvaTec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.11.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.11.26
|FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConvaTec von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ConvaTec von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel in London: So performt der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu ConvaTec PLC
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.