FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConvaTec-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ConvaTec-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2.28 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4’382.121 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 2.32 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’184.05 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.84 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte ConvaTec einen Börsenwert von 4.53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch