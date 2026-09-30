Computacenter Aktie 27035417 / GB00BV9FP302
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30.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computacenter von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in Computacenter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Computacenter-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26.86 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 372.301 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Computacenter-Papiers auf 53.20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’806.40 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +98.06 Prozent.
Computacenter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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