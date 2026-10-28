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28.10.2026 10:02:30
FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Computacenter-Investment von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in Computacenter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Computacenter-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28.02 GBP. Bei einem Computacenter-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.569 Computacenter-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 187.37 GBP, da sich der Wert einer Computacenter-Aktie am 27.10.2026 auf 52.50 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87.37 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Computacenter einen Börsenwert von 5.51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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