FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Computacenter-Investment von vor einem Jahr verdient

Das Computacenter-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28.02 GBP. Bei einem Computacenter-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.569 Computacenter-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 187.37 GBP, da sich der Wert einer Computacenter-Aktie am 27.10.2026 auf 52.50 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87.37 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Computacenter einen Börsenwert von 5.51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch