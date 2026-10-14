Computacenter Aktie 27035417 / GB00BV9FP302
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14.10.2026 10:03:12
FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Computacenter-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Computacenter-Aktie Investoren gebracht.
Die Computacenter-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27.32 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Computacenter-Aktie investierten, hätten nun 36.602 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 2’084.49 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 56.95 GBP belief. Damit wäre die Investition um 108.45 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Computacenter eine Marktkapitalisierung von 5.87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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