Computacenter Aktie 27035417 / GB00BV9FP302
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21.10.2026 10:02:15
FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Computacenter eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 21.10.2016 wurden Computacenter-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Computacenter-Aktie an diesem Tag bei 7.31 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’368.925 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 67’624.91 GBP, da sich der Wert eines Computacenter-Anteils am 20.10.2026 auf 49.40 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 576.25 Prozent.
Jüngst verzeichnete Computacenter eine Marktkapitalisierung von 5.27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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