Computacenter Aktie 27035417 / GB00BV9FP302
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26.08.2026 10:02:15
FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Computacenter-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Computacenter-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Computacenter-Anteile an diesem Tag 7.40 GBP wert. Bei einem Computacenter-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.514 Computacenter-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Computacenter-Anteile wären am 25.08.2026 701.35 GBP wert, da der Schlussstand 51.90 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 601.35 Prozent angewachsen.
Computacenter wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.35 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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