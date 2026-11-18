Computacenter-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7.51 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hat, hat nun 13.316 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (46.74 GBP), wäre die Investition nun 622.37 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 522.37 Prozent.

Computacenter wurde am Markt mit 5.04 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch