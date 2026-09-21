Compass Group Aktie 36805672 / GB00BD6K4575
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21.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compass Group von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Compass Group-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Compass Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Compass Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33.44 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compass Group-Aktie investiert, befänden sich nun 299.087 Compass Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 8’963.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29.97 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 10.36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Compass Group belief sich zuletzt auf 50.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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