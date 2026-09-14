FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Compass Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Compass Group-Papiers betrug an diesem Tag 19.14 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 52.257 Compass Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Compass Group-Papiers auf 30.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’612.13 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’612.13 USD entspricht einer Performance von +61.21 Prozent.

Insgesamt war Compass Group zuletzt 52.42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch