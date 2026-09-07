FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingebracht

Das Compass Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19.67 USD. Bei einem Compass Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.085 Compass Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 156.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56.41 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Compass Group zuletzt 52.33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch