FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: Über diese Dividende können sich Coca-Cola HBC-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC am 08.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1.04 GBP vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 19.54 Prozent. 320.62 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 287.56 Mio. GBP angesetzt wurde.

Entwicklung der Dividendenrendite

Der Coca-Cola HBC-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 42.50 GBP in den Feierabend. Heute wird das Coca-Cola HBC-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenauszahlung an die Coca-Cola HBC-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Coca-Cola HBC weist für 2025 eine Dividendenrendite von 2.70 Prozent auf. Damit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3.17 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Coca-Cola HBC-Kurs via London 71.19 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 132.01 Prozent mehr zugenommen als der Coca-Cola HBC-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Coca-Cola HBC

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1.29 EUR voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 2.65 Prozent bedeuten.

Grunddaten von Coca-Cola HBC

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Coca-Cola HBC beträgt aktuell 15.493 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Coca-Cola HBC weist aktuell ein KGV von 17.33 auf. Der Umsatz von Coca-Cola HBC belief sich in 2025 auf 9.938 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 2.22 GBP.

Redaktion finanzen.ch