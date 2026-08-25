FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Coca-Cola HBC-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16.90 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 59.172 Coca-Cola HBC-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’731.36 GBP, da sich der Wert einer Coca-Cola HBC-Aktie am 24.08.2026 auf 46.16 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 173.14 Prozent vermehrt.

Coca-Cola HBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.56 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch