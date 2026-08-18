FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 18.08.2021 wurde das Coca-Cola HBC-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26.93 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.714 Coca-Cola HBC-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.08.2026 168.54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 45.38 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 68.54 Prozent.

Coca-Cola HBC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16.79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch