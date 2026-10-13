Coca-Cola HBC Aktie 19825130 / CH0198251305
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler Coca-Cola HBC-Einstieg?
|
13.10.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coca-Cola HBC-Aktie Anlegern gebracht.
Die Coca-Cola HBC-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Coca-Cola HBC-Aktie bei 25.14 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in das Coca-Cola HBC-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 397.741 Coca-Cola HBC-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 43.50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’301.72 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73.02 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola HBC bezifferte sich zuletzt auf 15.61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Coca-Cola HBC AG
|
10:02
|FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
29.09.26
|FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
22.09.26
|LSE-Handel FTSE 100 beendet den Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt (finanzen.ch)
|
22.09.26
|FTSE 100-Papier Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Coca-Cola HBC AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.