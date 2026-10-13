FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Coca-Cola HBC-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Coca-Cola HBC-Aktie bei 25.14 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in das Coca-Cola HBC-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 397.741 Coca-Cola HBC-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 43.50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’301.72 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73.02 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola HBC bezifferte sich zuletzt auf 15.61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch