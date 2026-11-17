Heute vor 10 Jahren wurde die Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Coca-Cola HBC-Papiers betrug an diesem Tag 16.61 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60.205 Coca-Cola HBC-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 43.50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’618.90 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 161.89 Prozent erhöht.

Der Coca-Cola HBC-Wert an der Börse wurde auf 15.45 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch