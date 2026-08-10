Coca-Cola European Partners Aktie 32647444 / GB00BDCPN049
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10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola European Partners von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Coca-Cola European Partners-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Coca-Cola European Partners-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 94.76 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10.553 Coca-Cola European Partners-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’142.78 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Anteils am 07.08.2026 auf 108.29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.28 Prozent vermehrt.
Coca-Cola European Partners war somit zuletzt am Markt 48.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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