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|Coca-Cola European Partners-Performance im Blick
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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola European Partners-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Coca-Cola European Partners-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Coca-Cola European Partners-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Coca-Cola European Partners-Aktie an diesem Tag 60.63 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola European Partners-Aktie investiert, befänden sich nun 164.935 Coca-Cola European Partners-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 116.13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’153.88 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91.54 Prozent zugenommen.
Coca-Cola European Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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