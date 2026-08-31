Coca-Cola European Partners Aktie 32647444 / GB00BDCPN049
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31.08.2026 10:02:22
FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola European Partners-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Coca-Cola European Partners-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Coca-Cola European Partners-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Coca-Cola European Partners-Aktie betrug an diesem Tag 38.45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26.008 Coca-Cola European Partners-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 109.10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’837.45 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +183.75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola European Partners bezifferte sich zuletzt auf 48.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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