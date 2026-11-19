Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Centrica-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Centrica-Papier bei 1.66 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6’042.296 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 1.53 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’253.78 GBP wert. Damit wäre die Investition 7.46 Prozent weniger wert.

Am Markt war Centrica jüngst 6.98 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch