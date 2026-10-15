FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Centrica-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Centrica-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2.11 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47.326 Centrica-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 1.49 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70.68 GBP wert. Mit einer Performance von -29.32 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Centrica eine Marktkapitalisierung von 6.80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch