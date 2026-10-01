FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Centrica von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Centrica-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Centrica-Anteile bei 1.54 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 647.459 Centrica-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 956.30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1.48 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4.37 Prozent verringert.

Centrica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch