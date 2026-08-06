FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centrica von vor 3 Jahren verdient

Am 06.08.2023 wurden Centrica-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1.40 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Centrica-Aktie investiert, befänden sich nun 7’158.196 Centrica-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’844.67 GBP, da sich der Wert einer Centrica-Aktie am 05.08.2026 auf 1.52 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.45 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Centrica betrug jüngst 6.92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch