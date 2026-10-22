FTSE 100-Titel Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor einem Jahr gekostet

Das Centrica-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1.75 GBP wert. Bei einem Centrica-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 572.082 Centrica-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 1.49 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 852.69 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14.73 Prozent eingebüsst.

Centrica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch