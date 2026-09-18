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Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007

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Burberry-Anlage 18.09.2026 10:02:29

FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Burberry von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Burberry-Aktien gewesen.

Burberry
11.28 CHF 1.81%
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Am 18.09.2025 wurde die Burberry-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Burberry-Aktie betrug an diesem Tag 11.40 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Burberry-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8.772 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 88.90 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Papiers am 17.09.2026 auf 10.14 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.10 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Burberry eine Börsenbewertung in Höhe von 3.62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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