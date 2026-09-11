FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Burberry von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Burberry-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 12.53 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 798.085 Burberry-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Burberry-Aktie auf 10.30 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’216.28 GBP wert. Mit einer Performance von -17.84 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Burberry belief sich jüngst auf 3.71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch