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23.10.2026 10:02:13
FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burberry-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Burberry-Aktie gebracht.
Am 23.10.2023 wurden Burberry-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17.30 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 578.202 Burberry-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’285.05 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Papiers am 22.10.2026 auf 10.87 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37.15 Prozent.
Jüngst verzeichnete Burberry eine Marktkapitalisierung von 3.87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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