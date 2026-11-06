FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burberry-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 06.11.2016 wurden Burberry-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Burberry-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14.11 GBP. Bei einem Burberry-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.848 Burberry-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 798.81 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Papiers am 05.11.2026 auf 11.28 GBP belief. Damit wäre die Investition 20.12 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Burberry betrug jüngst 4.03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch