FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burberry von vor 3 Jahren bedeutet

Am 25.08.2023 wurde die Burberry-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Burberry-Aktie betrug an diesem Tag 21.67 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 4.615 Burberry-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 49.47 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Papiers am 27.08.2026 auf 10.72 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50.53 Prozent verringert.

Burberry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch