FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burberry-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Burberry-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Burberry-Anteile betrug an diesem Tag 12.28 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 814.332 Burberry-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’613.19 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Anteils am 12.11.2026 auf 11.81 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 3.87 Prozent.

Alle Burberry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch