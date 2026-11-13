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13.11.2026 10:02:23
FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burberry-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Burberry-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Burberry-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Burberry-Anteile betrug an diesem Tag 12.28 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 814.332 Burberry-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’613.19 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Anteils am 12.11.2026 auf 11.81 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 3.87 Prozent.
Alle Burberry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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