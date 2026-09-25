FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor 3 Jahren verloren

Am 25.09.2023 wurde das Burberry-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19.15 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52.233 Burberry-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Burberry-Papiers auf 10.25 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 535.13 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 46.49 Prozent.

Burberry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.74 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch