FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burberry von vor 10 Jahren verloren

Am 09.10.2016 wurde das Burberry-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Burberry-Papier bei 14.64 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.831 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (10.07 GBP), wäre das Investment nun 68.78 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 68.78 GBP entspricht einer negativen Performance von 31.22 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Burberry eine Börsenbewertung in Höhe von 3.67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch