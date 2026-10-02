Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’103 0.4%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9336 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’136 -1.0%  Bitcoin 70’582 0.2%  Dollar 0.8297 -0.2%  Öl 102.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
September 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
Rheinmetall-Aktie profitiert: Konzern baut Satellitenaktivitäten aus
Suche...

Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Burberry-Investition? 02.10.2026 10:02:34

FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Burberry-Einstiegs gewesen.

Burberry
11.02 CHF -2.27%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde die Burberry-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 18.60 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 537.715 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 10.15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’457.81 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 45.42 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Burberry belief sich jüngst auf 3.68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Burberry plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten