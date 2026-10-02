Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
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02.10.2026 10:02:34
FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burberry von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Burberry-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Burberry-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 18.60 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 537.715 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 10.15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’457.81 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 45.42 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Burberry belief sich jüngst auf 3.68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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