Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
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08.09.2026 10:02:16
FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bunzl von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in Bunzl-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurden Bunzl-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28.07 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Bunzl-Aktie investiert, befänden sich nun 3.563 Bunzl-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 26.44 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 94.19 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 5.81 Prozent.
Bunzl markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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